 ;
Yol Durumu
  1. İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu şehit etti
  2. Soçi Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı

'ta li 'ye destek gösterisi

'ta Penn Tren İstasyonu'nda toplanan yüzlerce , li 'ye destek gösterisi yaptı. Gösteriye New York'ta yaşayan bazı Siyonizm karşıtı Yahudi gruplar da destek verdi.

New Yorkta Filistinli Temimiye destek gösterisi

'ta bulunan Penn Tren İstasyonu'nda toplanan yüzlerce , 'in tutuklu yargıladığı "" sahibi li Ahed et-'ye destek gösterisi düzenlendi.

"Ahed Temimi serbest bırakılsın", "ABD İsrail'e yardımları kes" ve " Filistin'in başkentidir" pankartları taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail yönetimleri aleyhine slogan attı.

Diğer dinlere mensup kişilerin ve özellikle Siyonizm karşıtı Yahudi grupların da katıldığı Temimi'ye destek gösterisi, "Temimi'ye özgürlük" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları eşliğinde olaysız sona erdi.

Gösterinin organizatörleri tarafından dağıtılan basın bildirisinde ise İsrail'in Temimi'yi 19 Aralık 2017'den bu yanan hukuksuz biçimde tutuklu yargıladığına vurgu yapıldı ve Temimi'nin ailesinden daha önce İsrail askerleri tarafından vurulan kişilerle ilgili bilgilere yer verildi.

HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI
ABD'de yaşayan duyarlı Müslümanların ve diğer dinlere mensup kişilerin harekete geçmesi için çağrıda bulunulan bildiride, herkesin ilgili yetkililere, İsrail'in Washington Büyükelçiliği ile New York Başkonsolosluğuna ulaşması için eyleme geçmesi gerektiği belirtildi.

Aralarında Filistin Esirler Cemiyetinin de bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

Geçen ay da aynı organizatörler New York'un en önemli mekanlarından İstasyonu'nda Temimi'ye destek gösterisi yapmıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.
Etiketler: , , , , , , ,
  • 31 Ocak 2018, Çarşamba 11:51
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar