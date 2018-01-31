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ABD'den itirafı

Bakanlığı, ve Katar da dahil bir dizi ülkeyi Rus füze savunma sistemlerini almaktan vazgeçirmeye çalıştığını itiraf etti.

ABDden S-400 itirafı

Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre Washington, bir dizi ülkeyi sistemlerini almaktan vazgeçirmek için çalışma yürütüyor.

ABD'li yetkili, Washington'un Rus savunma sistemlerini almayı planlayan ve Katar'a ilişkin ne tür önlemler aldığı sorusuna "Bir dizi ülkeyle görüşmeler yapıyoruz. Bir karara vardığımızda uygun tedbirleri alacağız" yanıtını verdi.

'RUSYA HANGİ ANLAŞMALARIN BOZULDUĞUNU BİLİYOR'
Yaptırım tehdidi nedeniyle Rus savunma sistemlerini almaktan vazgeçen ülkeler veya şirketler hakkında bilgi vermeyen ABD'li yetkili, ", hangi anlaşmaların bozulduğunu biliyor" iddiasında bulundu.

Yetkili, Rusya'ya yaptırımların nihai amacının önemli miktardaki gelirlerin Rus hükümetine ulaşmasını önlemek olduğunu sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus savunma sektörüyle ve istihbaratıyla büyük anlaşmalar yapan yabancı kuruluşlara da yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba 20:45
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