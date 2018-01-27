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Tuzlu hesaba tuzlu ceza

Venedik’te geçen hafta 4 Japon e 4 biftek, bir balık kızartması ve su için 1143 euro hesap ödeten restorana 20 bin euro ceza kesildi...

Tuzlu hesaba tuzlu ceza
İtalya'nın en çok ağırlayan kentlerinden olan Venedik'te beklenen oldu... Kentin önemli restoranlarından Osteria da Luca'ya giden 4 Japon turist, sipariş verdi. 4 biftek, bir balık kızartması ve su için istenen hesap tam bin 143 euro oldu. Buna tepki gösteren turistler, soluğu polis merkezinde aldı. Yapılan incelemelerde suçlu bulunan restorana 20 bine uro ceza kesildi. Daha önce de benzerleri yaşanan bu gibi olaylar nedeniyle Venedik kentinin imajının zarar görmesinden rahatsız olan Venedik Ticaret Odası, Japon turistlere paralarını iade etme sözü verdi. Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamada, "Venedik'in imajını kurtarmak adına ve bu Japon öğrenci grubundan özür dilemek için" ödedikleri hesap tutarının karşılanacağı belirtildi. Venedik Oteller Birliği de Japon öğrencilere 2 gece kentteki lüks bir otelde ücretsiz konaklama teklif etti.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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