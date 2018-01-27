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’a kapak oldu

Time dergisi, Amerikan siyasetçilerin basiretsiz politikaları yüzünden kötü sona doğru ilerlediklerini iddia etti. Dergi kapağında, ’yi tek başına kalmış, yalnız bir ülke olarak tasvir etti

Trump’a kapak oldu
Başta olmak üzere , gibi terör örgütlerini kurup büyüten 'nin çöküşte olduğu artık her yerde konuşulmaya başlandı. ABD'nin önde gelen dergilerinden Time, Donald 'ın başkan olarak göreve başlamasının ardından ABD'nin en önemli müttefiklerinden bile uzaklaşmaya başladığını kapağına taşıdı. Derginin şubat kapağında, ABD yapayalnız resmedildi. "America Alone" (Yalnız Amerika) başlıklı makalede, Trump yönetimindeki bir yılda ülkenin imajını kaybetmesi ve giderek yalnızlaşmasından söz edildi.


SIĞ DÜŞÜNCE
Dışişleri Bakanlığı, "Filistinliler'i saygısız olarak nitelendirip, İsrail ile masaya oturmadıkları sürece mali destek vermeyeceğiz" diyen Trump'ı eleştirdi. Bakanlık, "Bu şekilde sığ ve basiretsiz bir düşünce yapısının 'nun barış ve istikrarını doğrudan ilgilendiren bir meselede arabulucu rolü oynaması beklenemez" dedi.

YUHALANDI...
Davos zirvesinde konuşan ABD Başkanı Trump, "Politikacı olduktan sonra medyanın ne kadar edepsiz ve sahte olabileceğini fark ettim" ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine Trump, izleyiciler tarafından yuhalandı.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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