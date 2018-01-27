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Büyükanne

76 yaşındaki Shi Yuying, engelli torununu her gün 24 kilometre uzaklıktaki okula götürüp getiriyor.

Büyükanne
Çin'in Guanyang bölgesinde fakir bir köyde yaşayan 76 yaşındaki Shi Yuying, ilerlemiş yaşına rağmen engelli torunu i büyük fedakarlıklar yapıyor. Babaanne, annebabası ayrılan 9 yaşındaki bedensel engelli torunu Jiang Haowen için her gün ev ve okul arasında mekik dokuyor. Yaşlı kadın, tekerlekli sandalyeye mahkum olan torununu her gün 24 kilometre uzaklıktaki okula yağmur ve çamur demeden götürüp getiriyor. Hayatını torununa adayan büyükanne, "Oğlum başka bir şehirde çalışıyor. Torunumun annesi ise başka biriyle evlendi. Engelli torunumla ben ilgileniyorum. Gücüm yettiği sürece onu taşımaya devam edeceğim" diyor.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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