Çin'in Guanyang bölgesinde fakir bir köyde yaşayan 76 yaşındaki Shi Yuying, ilerlemiş yaşına rağmen engelli torunu için büyük fedakarlıklar yapıyor. Babaanne, annebabası ayrılan 9 yaşındaki bedensel engelli torunu Jiang Haowen için her gün ev ve okularasında mekik dokuyor. Yaşlı kadın, tekerlekli sandalyeye mahkum olan torununu her gün 24 kilometre uzaklıktaki okula yağmur ve çamur demeden götürüp getiriyor. Hayatını torununa adayan büyükanne, "Oğlum başka bir şehirdeçalışıyor. Torunumun annesi ise başkabiriyle evlendi. Engelli torunumla benilgileniyorum. Gücüm yettiği sürece onutaşımaya devam edeceğim" diyor.
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