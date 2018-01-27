10 numara hakem

Yeşil sahada benzerine pek rastlanmayan bir olay meydana geldi. Avrupa'nın en prestijli hakemlerinden biri olan İngiliz Mark Clattenburg, hoşgörü örneği sergiledi. Ezanaduyduğu saygıyı gösterdi. İngiltere Premier Ligi'nin en iyi hakemi olarak gösterilen Mark Clattenburg, geçen yıl yüksek bir maaş karşılığında SuudiArabistan'daki maçları yönetmesi için federasyon tarafından transfer edildi. İngiliz hakem, önceki gün Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al Feiha ile Al Fateh arasında oynanan maçı yönetti. Maç sırasındaezan sesini duyan hakem, hemenkarşılaşmayı durdurarak ezanınbitmesini bekledi. Ezan bittikten sonra maça devam edildi. Uzatmaya giden karşılaşmayı 2-1 kazanan AlFeiha, adını çeyrek finale yazdırırken, İngiliz hakem de ezan hassasiyetiyle gönülleri fethetti. Suudi Arabistan'daİngiliz hakeme övgüler dizildi.Olayın bir federasyon emriyle miyoksa Clattenburg'un kişisel kararımı olduğu yönünde herhangi biraçıklama gelmedi.
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