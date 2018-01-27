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10 numara hakem

’a transfer olan İngiliz hakem , maçını yönetti. Ezan okununca karşılaşmaya ara verdi. Bu hareketiyle gönülleri fethetti

10 numara hakem
Yeşil sahada benzerine pek rastlanmayan bir olay meydana geldi. Avrupa'nın en prestijli hakemlerinden biri olan İngiliz Mark Clattenburg, hoşgörü örneği sergiledi. Ezana duyduğu saygıyı gösterdi. 'nin en iyi hakemi olarak gösterilen , geçen yıl yüksek bir maaş karşılığında Suudi Arabistan'daki maçları yönetmesi için federasyon tarafından transfer edildi. İngiliz hakem, önceki gün Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al Feiha ile Al Fateh arasında oynanan maçı yönetti. Maç sırasında ezan sesini duyan hakem, hemen karşılaşmayı durdurarak ezanın bitmesini bekledi. Ezan bittikten sonra maça devam edildi. Uzatmaya giden karşılaşmayı 2-1 kazanan Al Feiha, adını çeyrek finale yazdırırken, İngiliz hakem de ezan hassasiyetiyle gönülleri fethetti. Suudi Arabistan'da İngiliz hakeme övgüler dizildi. Olayın bir federasyon emriyle mi yoksa Clattenburg'un kişisel kararı mı olduğu yönünde herhangi bir açıklama gelmedi.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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