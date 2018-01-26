Hava taksi!

ABD'DE, yürekleri ağızlara getiren bir deneme yapıldı. Paraşüt pilotu Konstantin Petrijcuk ve dublör Steve Curtis, arkadaşlarını yanına alarak bindikleri arabayı uçağa yükleyip havalandı. Uçak 5 kilometre yüksekliğe çıktığında, çılgın gençler araçla birlikte kendilerini boşluğa bıraktı. Gökyüzünde bir süre ilerleyen araç, yere düşmeye başladı.
Tam o sırada adrenalin tutkunları, otomobilden ayrıldı, paraşütleri sayesinde yere sorunsuz indi. Otomobil, Nevada çölüne çakıldı. Aracın enkazına ulaşan gençler, çektirdikleri hatıra pozunu sosyal medyadan paylaştı.
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