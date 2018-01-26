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Hava taksi!

Çılgın gençler, uçaktan araba ile kendilerini boşluğa bıraktı. Yere yaklaşırken otomobilden atlayıp canlarını kurtardı

Hava taksi!
ABD'DE, yürekleri ağızlara getiren bir deneme yapıldı. Paraşüt pilotu Konstantin Petrijcuk ve dublör Steve Curtis, arkadaşlarını yanına alarak bindikleri arabayı uçağa yükleyip havalandı. Uçak 5 kilometre yüksekliğe çıktığında, çılgın gençler araçla birlikte kendilerini boşluğa bıraktı. Gökyüzünde bir süre ilerleyen araç, yere düşmeye başladı.


Tam o sırada adrenalin tutkunları, otomobilden ayrıldı, paraşütleri sayesinde yere sorunsuz indi. Otomobil, Nevada çölüne çakıldı. Aracın enkazına ulaşan gençler, çektirdikleri hatıra pozunu sosyal medyadan paylaştı.
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