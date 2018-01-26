Bu deveye gülün!

Suudi Arabistan'daki deve güzellik yarışmasında 12 hayvanın botokslu çıkması, sosyal medyayı salladı. Kimisi çok kıskandı, kimisi anlam bulmaya çalıştı. Yarışmadan atılan hayvanlar, Türkiye'de gündemin ilk sıralarına çıktı. İşte vatandaşın, botokslu deve ile imtihanı:
Deveye sormuşlar, "Neden boynun eğri?" deve demiş ki "Botoks yaptırdım!"
En güzel deve, en doğal olan devedir!
Botokslu kızları da diskalifiye edin!
Deve de sosyetedeki güzellik standartlarından çok sıkılmış!
Bir deve kadar olamadık!
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