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  1. Bu deveye gülün!

s oyunu!

Bizons oyunu!
Polonya'nın tarihi Bialowieza Ormanı'nda çiftlikten kaçan bir inek, ormanda yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bizon sürüsüne katıldı. lar, kurt saldırılarına karşı ineği korumaya aldı. İnek bu sayede hayatta kalmayı başardı. Bizonlar sürü halinde gezerken, inek onların yakınında bağımsız dolaştı! Geçen Kasım ayında 50 üyeli bizon sürüsü içindeki ineği gören kuş bilimci Adam Zbyryt, gözlerine inanamadı. Zbyryt, "Aralarında bizonlardan farklı bir hayvan görmek sıra dışı bir olay" dedi.
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