Bizons oyunu!

Polonya'nın tarihi BialowiezaOrmanı'nda çiftlikten kaçan bir inek,ormanda yaşayan ve nesli tükenme tehlikesialtında bulunan bizon sürüsünekatıldı. Bizonlar, kurt saldırılarına karşıineği korumaya aldı. İnek bu sayedehayatta kalmayı başardı. Bizonlar sürühalinde gezerken, inek onların yakınındabağımsız dolaştı! Geçen Kasımayında 50 üyeli bizon sürüsü içindekiineği gören kuş bilimci Adam Zbyryt,gözlerine inanamadı. Zbyryt, "Aralarındabizonlardan farklı bir hayvangörmek sıra dışı bir olay" dedi.
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