Yok devenin nalı

Suudi Arabistan'da düzenlenen "deve güzellik yarışması"nda 12 deve, botokslu çıkınca, yarışmadan diskalifiye edildi. Riyad'daki Kral Abdülaziz Deve Festivali'ne katılacak hayvanların bir takım kurallara uyması kararlaştırılmıştı. "Dudak bölgelerinde ilaç bulunan, vücudunun herhangi bir bölgesi tıraş edilen veya doğal görünümlerinde herhangi bir değişiklik yapılan develer, yarışmada yer alamaz" kuralı açıklanmıştı. Yapılan kontrollerde, 12 deveden bazılarının traş edildiği, bazılarının dudak bölgesine botoks yapıldığı, hatta bazılarının da dişlerinin bile törpülendiği belirlendi. Bu hayvanların hepsi, yarışma dışı bırakıldı. Olaya karışan botoksçu dahil 7 kişi tutuklandı. Ödülün "57 milyon dolar" olması nedeniyle deve sahiplerinin birinci gelmek için kural dışı yöntemlere başvurduğu kaydedildi. Deve Kulübü Kurul Üyesi Fahd al-Semmari, festivale şimdiye kadar yaklaşık 300 bin kişinin katıldığını ve bu sayının geçen yılı üçe katladığını açıkladı.