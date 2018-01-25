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Trump'tan lilere hakaret ve yardımları kesme tehdidi

ABD Başkanı Trump, lileri "saygısız" olarak nitelendirdi - Trump, 'le masaya oturulmadığı sürece Filistin'e mali yardım verilmeyeceğini açıkladı.

Trumptan Filistinlilere hakaret ve yardımları kesme tehdidi

ABD Başkanı , lilerin ABD'ye saygısızlık yaptığını öne sürerek, 'le masaya oturulmadığı sürece Filistin'e mali yardım verilmeyeceğini söyledi.

Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 48. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla görüşmesinin ardından konuştu.

ABD tarafından mali yardım sağlanması için Filistin'in İsrail'le barış görüşmelerine tekrar başlaması gerektiğini belirten Trump, Filistin yönetiminin geçen günlerde ABD Başkan Yardımcısı 'in ziyaretini boykot etme kararlarını "saygısızlık" olarak nitelendirdi.

Trump, "Bir hafta önce bizim büyük başkan yardımcımızın ziyaretine izin vermeyerek bize saygısızlık yaptılar. Biz onlara yüzlerce milyon dolar yardım ve destek sağlıyoruz. Bu para masada ve oturup barış müzakeresi yapılmadığı sürece onlara gitmeyecek." ifadelerini kullandı.

Filistin yönetimi geçen günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına tepki amacıyla, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ziyaretini boykot etme kararı almıştı.

Davos Zirvesi'nin kapanış konuşmasını ABD Başkanı Trump yapacak. Bu yıl ABD heyetinde Trump'ın beraberinde çok sayıda bakan yer alıyor.

Trump'ın yapacağı kapanış konuşmasının protesto edilmesi bekleniyor.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe 20:04
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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secret secret

2021 de israil diye bi şey kalmayacak.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 26.01.2018 00:45
Ziya Pasadan Tekme Tokat Ziya Pasadan Tekme Tokat

Onlar ki verir lâf ile dünyaya nizâmât Bin türlü teseyyüp bulunur hânelerinde Âyînesi iştir kişinin lâfa bakılmaz Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.01.2018 23:44
Mehmet TUN&#199; Mehmet TUNÇ

Yardımla yaşamaya alışmamalıyız. En eski dostlar bile bazen gerçek dostlarını fark edemeyebilir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.01.2018 21:19
kdeniz kdeniz

dünyada sizin kadar şerefsiz bir topluluk yok

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 25.01.2018 20:35
sevdam tr sevdam tr

serefsiz kopek

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır1
cevapla 25.01.2018 20:20
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