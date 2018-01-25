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'dan ABD'ye bir tepkisi daha!

'den son dakika yapılan açıklamada, ABD'ye bir tepkisi daha verildi. Kremlin, ABD'nin Suriye'deki stratejisinin ülkeyi bölme amaçlı olduğunu belirtti

Rusyadan ABDye bir Suriye tepkisi daha!

ABD'nin stratejisinin ülkeyi bölmeye çalışmak olduğunu ileri sürdü. 3 gün önce yaptığı açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da ABD'yi Suriye'de provokatif yi bölmeye çalışmakla suçladı. 'den yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'deki stratejisinin ülkeyi bölme amaçlı olduğu belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'deki stratejisinin ülkeyi bölme amaçlı olduğu belirtildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından yönetiminden gelen açıklamalarda ABD'ye tepki gösterilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'deki hareketleri için 'provokasyon' yorumunda bulunmuş ve ABD'nin Suriye'de attığı tek taraflı adımların 'yi kızdırdığını savunmuştu.

Lavrov, "ABD, Suriye'deki farklı dinamikleri ya kavrayamıyor, ya da kasıtlı olarak durumu kışkırtıcı adımlar atıyor" demişti.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe 16:04
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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VATANDAŞ VATANDAŞ

girdiğimiz yerden bizi kimse çıkarmamalı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 25.01.2018 18:34
biz b&#246;ld&#252;rmeyeceğiz de biz böldürmeyeceğiz de

suriyelilerde iş yok, ülkelerinin bölünmesini seyrediyorlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 25.01.2018 17:03
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