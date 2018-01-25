Rusya ABD'nin Suriye stratejisinin ülkeyi bölmeye çalışmak olduğunu ileri sürdü. 3 gün önce yaptığı açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da ABD'yi Suriye'de provokatif yi bölmeye çalışmakla suçladı. Kremlin'den yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'deki stratejisinin ülkeyi bölme amaçlı olduğu belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'deki stratejisinin ülkeyi bölme amaçlı olduğu belirtildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından Moskova yönetiminden gelen açıklamalarda ABD'ye tepki gösterilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'deki hareketleri için 'provokasyon' yorumunda bulunmuş ve ABD'nin Suriye'de attığı tek taraflı adımların Türkiye'yi kızdırdığını savunmuştu.

Lavrov, "ABD, Suriye'deki farklı dinamikleri ya kavrayamıyor, ya da kasıtlı olarak durumu kışkırtıcı adımlar atıyor" demişti.