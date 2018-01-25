Müthiş Türk

ÖRNEK İŞLER YAPTI
Kristin Gaspar, 13 yaşındaki Kenan Pala'nın bir yıl önce kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü 'Kids4 Community' (Topluluk için Çocuklar) derneği ile evsizler ve kimsesizler için sürekli çalışmalar gerçekleştirdiğini, bir yıl boyunca izledikleri öğrenci gençlerin bu tutumlarını bir bildiri yayımlayarak ABD'de duyurduklarını söyledi. California Valisi'nin oluruyla San Diego'da bu yıl 23 Ocak'ın 'Kenan Pala Günü' olarak ilan edildiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Kenan Pala'nın önderliğinde genç öğrencilerin kurduğu dernekle, şehrimizde evsiz ve yurtsuzlar için önemli, faydalı çalışmalar yürütüyorlar. Kenan, bu genç yaşında hepimize örnek olacak işlere imza attı. Kenan ile şehirde yaşayanlar olarak gurur duyuyoruz. Geçen yıl 8 binden fazla yiyecek içecek, sabun, şampuan, ıslak mendil paketlerinin bulunduğu paketler toplandı, hazırlandı. Bunlar ABD'deki birçok evsiz kuruma bağışlandı...
KAMPANYAYA DESTEK
Evsizler için San Diego'da 3 bin kişiye yemek verilmesini sağlayan Kenan Pala, 500'den fazla ailenin giyim, okul ve yaşam masraflarını karşılandı. Yeni yıl zamanında 2 binden fazla çocuğa hediye bağışı yapıldı. Bağış ve etkinliklerin tamamı 2 binden fazla gönüllüden toplanan yardım ve bağışlarla gerçekleşti. Kenan Pala ve arkadaşlarının yaptığı bu iyilikleri görenler de bağış kampanyasına destek verdi.
3 MİLYON KİŞİYE YARDIM SAĞLANIR
Kenan Pala da törende beş dakika süren bir konuşma yaptı. Babası Serhat Pala, annesi Zeynep Ilgaz Pala ve kardeşi Arden Pala'nın arkadaşlarıyla sürdürdüğü çalışmalara önemli destek ve katkı verdiğini dile getiren Kenan Pala, şöyle dedi: Okul müdürüm Dan Lang, Kristin Gaspar ve California Valisi'ne teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. San Diego'da 3 milyon insan yaşıyor. Eğer herkes bir yardım yaparsa, her gün 3 milyon yardım sağlanmış olur...
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