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Diriliş tazminat!

Diriliş tazminat!
İspanya'da hırsızlık suçu tutuklusu Gonzalo Montoya, 7 Ocak 2018'de ilaç içerek intihar etmek istedi. Öldü sanılan sanılan Montoya, otopsi masasında kendine geldi. Hayata dönen gencin babası Carlos Montoya, çok öfkelendi. Oğlunun öldüğüne karar veren iki hapishane doktoru ile teyit için gelen yargı komisyonu doktoru hakkında görevi ihmalden dava açtı. Tazminat istedi.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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