Prada’nın intiharı

Prada, İtalyan kökenli dünyanın en lüks ve pahalı giysi ile aksesuarlarını satan markalarından biri. Yıllık cirosu 4 milyar doları bulan şirket, yine bir skandalla gündeme geldi. İntihar bombacısı yeleği ile podyumda tanıtım yapan Prada'ya tepki yağdı. Şirket yetkilileri konuyla ilgili tepkilerin abartılı olduğunu belirtse de, sosyal medyadaki yorumlar dikkat çekti:
PRADA DEAŞ'a mı sponsor oldu YPG'ye mi?
İTALYAN markası dikkat çekmek için iyice çıldırdı.
BU yeleğe 2 bin euro veren aklı evvel var mıdır? Kesinlikle vardır.
SKANDALDAN sonra intihar bombacılarının reklamını yapmadık derler.
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