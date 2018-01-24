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  1. Rus Adriana

İnanılmaz iddia! 'Trump o isimle aşk yaşıyor'



Göreve geldiği günden beri hem ABD içinde hem de uluslararası arenada karmaşaya neden olan ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki bir iddia dünya basınının gündemine oturdu.
  • 24 Ocak 2018, Çarşamba 13:24
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