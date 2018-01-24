İnanılmaz iddia! 'Trump o isimle aşk yaşıyor'

Göreve geldiği günden beri hem ABD içinde hem de uluslararası arenada karmaşaya neden olan ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki bir iddia dünya basınının gündemine oturdu.
Göreve geldiği günden beri hem ABD içinde hem de uluslararası arenada karmaşaya neden olan ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki bir iddia dünya basınının gündemine oturdu.
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