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Fotoğraf cezası!

Yunan halterci , yakın arkadaşı ’nun cenazesinde Türk bayrağına sarılı tabutu öptü. Bu duruma tepki gösteren Yunanlılar, 51 yaşındaki antrenörün işine son verdi

Fotoğraf cezası!
Türk düşmanlığı konusunda çıldıran 'dan şaşırtmayan adım. Yunan halterinin önemli ismi 'in, kasım ayında hayatını kaybeden 'nun cenazesine gelmesi hem 'de hem Yunanistan'da geniş yankı uyandırmıştı. Naim'in Türk bayrağına sarılı tabutunu öpen Leonidis, ülkesine döndükten sonra soruşturma açılmıştı. Bu durum dış basında da geniş yer bulmuştu. Hızını alamayan yetkililer, Yunanistan Halter Milli Takımı'nda antrenör olarak çalışan 51 yaşındaki usta ismin görevine son verildi. Kararın ülkede şaşkınlık yarattığı, Komşu'da konuyla ilgili yapılan yorumlarda Leonidis'in görevine son verilmesinin nedeni olarak cenazedeki fotoğraf gösterildi. Yerine görev getirilen isimler de tartışma yarattı. 90'larda dopingle ilgili bazı itirafları olay olan Christos Konstantinidis, Leonidis'in pozisyonuna atanırken bu duruma da tepki geldi. Görevine son verildiği kendisine e-mail yoluyla bildirilen Valerios Leonidis, konuyla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağını söyledi.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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Ali Selmanoğlu Ali Selmanoğlu

Bayrağa saygı ...arkadasa minnetin cezası. Türk vatandaşlığı teklif edilsin bence ....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.01.2018 09:28
Ahmet Ahmet

Leonidis bize gelsin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.01.2018 08:55
Osman Osman

Paranoyak manyaklar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.01.2018 08:28
Temel diyorki. Temel diyorki.

Gel kardesim TÜRKIYE ye gel.seksen milyon TÜRK milletinin kalbinde yerin var.Sana bu cezayi verenler ne yunan nede insan olabilir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.01.2018 05:26
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)

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