Fotoğraf cezası!

Türk düşmanlığı konusunda çıldıran Yunanistan'dan şaşırtmayan adım. Yunan halterinin önemli ismi Valerios Leonidis'in, kasım ayında hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine gelmesi hem Türkiye'de hem Yunanistan'da geniş yankı uyandırmıştı. Naim'in Türk bayrağına sarılı tabutunu öpen Leonidis, ülkesine döndükten sonra soruşturma açılmıştı. Bu durum dış basında da geniş yer bulmuştu. Hızını alamayan yetkililer, Yunanistan Halter Milli Takımı'nda antrenör olarak çalışan 51 yaşındaki usta ismin görevine son verildi. Kararın ülkede şaşkınlık yarattığı, Komşu'da konuyla ilgili yapılan yorumlarda Leonidis'in görevine son verilmesinin nedeni olarak cenazedeki fotoğraf gösterildi. Yerine görev getirilen isimler de tartışma yarattı. 90'larda dopingle ilgili bazı itirafları olay olan Christos Konstantinidis, Leonidis'in pozisyonuna atanırken bu duruma da tepki geldi. Görevine son verildiği kendisine e-mail yoluyla bildirilen Valerios Leonidis, konuyla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağını söyledi.
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Bayrağa saygı ...arkadasa minnetin cezası. Türk vatandaşlığı teklif edilsin bence ....
Leonidis bize gelsin.
Paranoyak manyaklar.
Gel kardesim TÜRKIYE ye gel.seksen milyon TÜRK milletinin kalbinde yerin var.Sana bu cezayi verenler ne yunan nede insan olabilir.
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