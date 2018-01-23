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Dışişleri Bakanı Ziljstra: 'nin kendini savunması için yeterli işaretler var

Dışişleri Bakanı Ziljstra, "'de ve ülkeye karşı açıkça saldırılar oldu. Türkiye'nin kendini savunması için yeterli işaretler var. masum değil. Hollanda hükümeti YPG'yi hiç bir zaman desteklemedi." dedi.

Hollandadan şaşırtan YPG açıklaması

Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, Hollanda Parlamentosu'nda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 'nin Afrin bölgesinde başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Zijlstra, "Bu bir Türk, Kürt çatışması değildir. Bunun Hollanda'da da böyle olmaması gerekir. Kabinede, ülkede gerginliğin tırmanmaması için gereken görüşmeler yapılıyor." diye konuştu.

"HOLLANDA HÜKÜMETİ YPG'Yİ HİÇBİR ZAMAN DESTEKLEMEDİ"
Birleşmiş Milletler () Şartı'nın meşru müdafaa hakkını düzenlediği 51. maddesine de atıfta bulunan Zijlstra, "'ye karşı açıkça saldırılar oldu. Türkiye'nin kendini savunması için yeterli işaretler var. masum değil. Hollanda hükümeti YPG'yi hiçbir zaman desteklemedi. YPG ile arasında güçlü bağlantılar var. PKK ise hem Hollanda hem de Avrupa'ya göre bir terör örgütüdür." ifadesini kullandı.

Hollanda hükümetinin hareketle ilgili kaygıları da olduğunu kaydeden Zijlstra, "Türkiye ile gereken görüşmeleri yapıyoruz. Fakat, Türkiye'nin yaptığı hareket, uluslararası mücadeleye karşı ve yasa dışı değil. Bu durumda hareketi yargılamamız doğru olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda'da terör örgütü /PKK yandaşları 'da Geylani Hizmet Vakfı'na bağlı camiye dün gece saldırıda bulundu.

Saldırıda caminin camlarının kırıldığı ve duvarlarına terör örgütüyle bağlantılı yazıların yazıldığı belirtildi.
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  • 23 Ocak 2018, Salı 21:22
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