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Almanya'da facia! Helikopter ve uçak çarpıştı

Almanya’nın Karlsruhe kenti yakınlarındaki nükleer santral merkezi Philippsburg’ta pervaneli uçakla bir helikopter çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Almanyada facia! Helikopter ve uçak çarpıştı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Phlippsburg kenti yakınlarında küçük bir uçak ile bir helikopter havada çarpıştı.

Karlsruhe polisinden yapılan açıklamada, havada çarpışan uçak ve helikopterin Philippsburg yakınlarındaki Rheinhausen ile Erlich Gölü çevresine düştüğü belirtildi.

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
  • 23 Ocak 2018, Salı 17:17
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