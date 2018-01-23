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Alaska'da 8,2 büyüklüğünde !

ABD'nin kuzeyindeki Alaska'da 8,2 büyüklüğünde oldu.

Alaskada 8,2 büyüklüğünde deprem!

ABD'nin kuzeyindeki Alaska eyaleti açıklarında 8,2 büyüklüğünde meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saat ile 09.30 sıralarında yaşanan 8,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Kodiak bölgesinin 278 kilometre güneydoğusu olduğunu duyurdu.

Pasifik Okyanusu'ndaki Alaska Körfezi açıklarında 10 kilometre derinlikte oluşan deprem nedeniyle olası büyük dalgalar riskine karşı bölgede tsunami alarmı verildi.
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  • 23 Ocak 2018, Salı 12:42
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