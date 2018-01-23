ABD'nin kuzeyindeki Alaska eyaleti açıklarında 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saat ile 09.30 sıralarında yaşanan 8,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Kodiak bölgesinin 278 kilometre güneydoğusu olduğunu duyurdu.
Pasifik Okyanusu'ndaki Alaska Körfezi açıklarında 10 kilometre derinlikte oluşan deprem nedeniyle olası büyük dalgalar riskine karşı bölgede tsunami alarmı verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.