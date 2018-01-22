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Suçüstü

’da 2 hırsız, İlyas Çavuş’un kuyumcu dükkanını girdi. Görevli kadını tuvalete kilitleyip dükkanı soymak istedi. Ancak polis suçüstü yaparak hırsızları kelepçeledi.

Suçüstü
Avusturya'nın Salzburg kentinde 30 yıldır kuyumculuk yapan gurbetçi İlyas Çavuş'a ait kuyumcu dükkanına giren 2 soyguncu, görevli kadını tuvalete kilitledi. Hırsızlar daha sonra kuyumcuyu soymak istedi. Polis, hırsızlar vitrindeki altınları alırken baskın düzenledi. Suçüstü yakalanan hırsızlar kelepçelendi. Soygun girişimi ve hırsızların yakalanma anı, güvenlik kameralarınca görüntülendi. İlyas Çavuş, "Avusturya, Almanya ve Fransa'da toplamda 8 kuyumcu mağazam bulunuyor. 11'inci kez bu tip bir olayla karşılaşıyorum" dedi.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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