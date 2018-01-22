Avusturya'nınSalzburg kentinde 30yıldır kuyumculuk yapangurbetçi İlyas Çavuş'a aitkuyumcu dükkanına giren2 soyguncu, görevli kadınıtuvalete kilitledi. Hırsızlardaha sonra kuyumcuyusoymak istedi. Polis,hırsızlar vitrindeki altınlarıalırken baskın düzenledi.Suçüstü yakalanan hırsızlarkelepçelendi. Soygun girişimive hırsızların yakalanmaanı, güvenlik kameralarıncagörüntülendi. İlyas Çavuş,"Avusturya, Almanyave Fransa'da toplamda 8kuyumcu mağazam bulunuyor.11'inci kez bu tip bir olaylakarşılaşıyorum" dedi.
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