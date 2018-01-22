Pence’in İsrail ziyaretinde skandal görüntü

ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal Kudüs kararının ardından Başkan Yardımcısı Mike Pence Orta Doğu turuna çıktı. Pence; Mısır, Ürdün ve İsrail'i kapsayan 4 günlük turunun üçüncü durağı olan İsrail'e geldi.

İsrail Meclisi'nde bir konuşma yapan ABD Başkan Yardımcısı Pence'i meclisteki Arap asıllı milletvekilleri protesto etti. 13 milletvekili Pence konuşurken ellerinde "Kudüs Filistin'in başkentidir" yazılı kartlarla oturdu.



Konuşma sırasında ellerindeki afişleri açan Arap asıllı milletvekillerine güvenlik ve diğer İsrailli vekiller küstahça müdahale ederek zorla dışarı çıkarttı.