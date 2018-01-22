İşte Rusya’nın altın deposu

Rusya'nın gizli "altın deposu" ilk kez medyaya açıldı. Komsomolskaya Pravda gazetesinden 2 muhabir, Rusya Merkez Bankası'nın altın deposuna giren ilk basın mensupları olarak tarihe adlarını yazdırdı. Rusya'nın altın rezervinin değerinin 76.1milyar doları bulduğu açıklandı. Rusya, Batılı ülkelerin 2014'te uygulamaya başladığı yaptırımların ardından altın satın almaya başladı. O tarihten beri Rusya yılda ortalama 100 ton altın aldı. Altın rezervleri ülkenin can simidi olma özelliği taşıyor.
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