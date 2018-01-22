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İşte ’nın altın deposu

İşte Rusya’nın altın deposu
Rusya'nın gizli "altın deposu" ilk kez medyaya açıldı. Komsomolskaya Pravda gazetesinden 2 muhabir, Merkez Bankası'nın altın deposuna giren ilk basın mensupları olarak tarihe adlarını yazdırdı. Rusya'nın altın rezervinin değerinin 76.1 milyar doları bulduğu açıklandı. Rusya, Batılı ülkelerin 2014'te uygulamaya başladığı yaptırımların ardından altın satın almaya başladı. O tarihten beri Rusya yılda ortalama 100 ton altın aldı. Altın rezervleri ülkenin can simidi olma özelliği taşıyor.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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