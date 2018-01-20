En güzel sözcü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun basın sözcüsü Rossiyana Markovskaya yine adından söz ettirdi. Güzelliğiyle ünlenen 27 yaşındaki eski gazeteci Markovskaya, Insatgram üzerinden Türk heyeti ile Rus heyetinin başkent Moskova'da gerçekleştirdiği kritik zirve hakkında bilgiler paylaştı. TürkRus isimli internet sitesi, sözcünün yaptığı açıklamaları "Başlığa ve fotoğrafa bakıp, ilk anda 'Hata yapmışlar, bu fotoğraf bu haberin değil' diye düşünebilirsiniz. Bu açıklamayı özel Instagram hesabından yapan kişi, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun basın sözcüsü Rossiyana Markovskaya..." şeklinde aktardı.
'TAM BİR BOND KIZI GİBİ'
Sözcü Markovskaya, birkaç ay öncesine kadar ordunun TV kanalı Zvezda'da muhabirlik yaparken bu göreve atanmıştı. Sosyal medyada paylaştığı özel hayat görüntüleriyle isminden sık sık bahsettiren olan Markovskaya için "Savunmanıncici kızı" veya 'Tam bir Bond kızı" yakıştırmaları kullanılıyor.
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