Baba rekabet!

Eve Jobs (solda) ve Jennifer Gates rekabet içinde olsalar da iyi dostlar.
SINAVLARDA DA YARIŞTILAR
Babalarının izinden giden iki öğrencinin rekabeti ise teknoloji dünyasının oldukça dışında. Babalarının aksine kişisel bilgisayar yarışının içinde olmayan ikili okulun binicilik takımının iki gözde sporcusu. Atla engelli atlama alanında sıkı mesai yapan ikili en iyi olmak için genç yaştan beri bu alanda eğitim görüyor. Bu spor dalı ile 6 yaşında tanışan Jennifer Gates'in formunu kaybetmemek için yoğun antrenman yaptığı biliniyor. California'da büyüyen Steve Jobs'un en küçük kızı Eve Jobs da bu spora genç yaşta gönül verdi. İki genç, defalarca birbirlerine rakip oldu. Jobs ve Gates'in Florida eyaletinde bulunan yazlıklarının 100 metre aralıklarla olması da iki genç kızın bir araya gelmesini sağladı. İşte diğer rekabetler:
Stanford Üniversitesi'nde eğitim aldılar.
Teknoloji sınavlarında rakip oldular.
Okulda iki projede karşı karşıya geldiler.
Tiyatroda da iki farklı oyunda birbirlerine karşı puan savaşına girdiler.
Jennifer Gates de, stilini çok hızlı geliştiren bir sporcu olarak dikkat çekiyor.
Eve Jobs, binicilik konusunda çok başarılı. İki kez Jennifer'a karşı zafer kazandı.
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