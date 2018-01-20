ABD hükümeti, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçe konusunda anlaşamadıkları için Trump'ın başkanlığının ilk yıl dönümünde resmi olarak kapandı. Federal hükümet en son 2013'te kapanmış, 24 milyon dolara mal olmuştu.

DHA'nın haberine göre; ABD'nin Doğu Yakası yerel saati ile gece yarısına kadar Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti bütçe konusunda yeni bir plan üzerinde anlaşmaya varamadıkları için ülkede 'hükümet krizi' ortaya çıktı ve hükümet çalışmalarını askıya aldı. Buna göre, ABD'de, kriz çözülünceye kadar zorunlu olmayan tüm federal hizmetleri durdurulacak.

Müzakarelerin tıkanmasına, ABD'ye çocuk yaşta gelen göçmenlerin korunmasını sağlayan DACA isimli programa ilişkin anlaşmazlığın neden olduğu belirtiliyor.

TRUMP HÜKÜMETİN 'KAPANMAMASI' İÇİN SON BİR HAMLE YAPMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın federal hükümetin bütçe krizi nedeniyle kapanmasını önlemek için Demokrat lider Chuck Schumer ile görüşeceği bildirilmişti.

Schumer liderliğindeki Demokrat senatörler, federal hükümetin hizmetlerini 16 Şubat'a kadar finanse edecek dördüncü geçici bütçe tasarısını, ülkeye çocuk yaşta gelen göçmenlerin korunmasını sağlayan DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) programının kalıcı hale getirilmesi şartıyla destekleyeceklerini açıklamıştı.

Cumhuriyetçiler ve Beyaz Saray ise geçici bütçe tasarısını, geniş kapsamlı bir göçmenlik düzenlemesiyle ele almak istedikleri DACA programı konusunda taviz vermeden geçirmek istiyor.

Trump yönetiminin, Demokratları bütçe tasarısını desteklemeye ikna etmeye çalışmasının nedeni, Cumhuriyetçilerin tasarıyı Senato'dan geçirmek için gerekli olan 60 "evet" oyuna sahip olmaması. 100 sandalyeli Senato'da 51 Cumhuriyetçi, 47 Demokrat ve 2 bağımsız üye bulunuyor.

OBAMA DÖNEMİNDE 16 GÜN KAPALI KALMIŞTI

Hükümetin kepenk kapatması hiçbir ödemeyi yapamaması anlamına geliyor. Müzeler, parklar, devlete bağlı hastaneler bu dönemde kapalı olacak.

Trump geçtiğimiz yıl 20 Ocak'ta yemin etmiş ve başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Hükümet Obama döneminde 16 gün kapalı kalmış, toplam maliyet 25 milyar doları bulmuştu.