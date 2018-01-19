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mehter dinletti

Trump mehter dinletti
Türk hacker grubu , eski sunucuları Eric Bolling ve 'e ait Twitter hesaplarını hackleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen mesajlar paylaştı. İki hesaptan da "I love Turkiye" ve "Dünya beşten büyüktür" paylaşımları yapıldı. İki kişinin de Donald 'ın Twitter'da takip ettiği 45 kişi arasında olduğu görülürken, bu hesaplar üzerinden Trump'a mehter marşı videoları gönderildi.



Ayyıldız Tim, Greta Van Susteren'in hesabını hack'ledi.
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