Trump mehter dinletti

Türk hacker grubu Ayyıldız Tim, eski Fox News sunucuları Eric Bolling ve Greta Van Susteren'e ait Twitter hesaplarını hackleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen mesajlar paylaştı. İki hesaptan da "I love Turkiye" ve "Dünya beşten büyüktür" paylaşımları yapıldı. İki kişinin de Donald Trump'ın Twitter'da takip ettiği 45 kişi arasında olduğu görülürken, bu hesaplar üzerinden Trump'a mehter marşı videoları gönderildi.
Ayyıldız Tim, Greta Van Susteren'in hesabını hack'ledi.
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