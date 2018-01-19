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Pes etmek yok

Pes etmek yok
27 yaşındaki manken , Türkiye'de de satılan tampon kullanımı nedeniyle ortaya çıkan toksik şok sendromu yüzünden bacağını kaybetti. Podyumlardan uzak kalmayan 28 yaşındaki ABD'li Lauren Wasser, geçtiğimiz günlerde diğer bacağını da kaybetti. Genç kadın "Pes etmek yok. Yaşamak her şeye rağmen çok güzel" dedi.
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