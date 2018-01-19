Milyardere ağır ceza

İsviçreli zengin Ernesto Bertarelli'ye hız sınırını aştığı için Aralık ayında 310 bin İsviçre frankı (1 milyon 215 bin TL) tutarında ceza kesildiği ortaya çıktı. 6 Aralık'ta Cenevre'de maksimum hız sınırı olan saatte 50 km'yi 33 km aşan Bertarelli, polis memurları tarafından durduruldu. Bertarelli'ye 10 bin franklık cezanın yarısına 100 günlük günlüğü 3 bin franklık ikinci ceza kesildi. Serveti 16 milyar dolar olan Bertarelli'nin servetine bakılarak hesaplamanın yapıldığı belirtildi.
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