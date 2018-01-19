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: 52 ölü

Kazakistan: 52 ölü
Kazakistan'ın, Özbekistan sınırına yakın Ektöbe bölgesinde dün yerel saatle 10.30'da büyük bir facia yaşandı. İçinde 57 kişinin bulunduğu otobüs, hareket halindeyken kısa devre sonucu aniden alev aldı. Rusya'ya çalışmaya giden Özbek işçileri taşıyan otobüs, cayır cayır yandı. İşçilerden 52 kişi hayatını kaybetti. vatandaşı olan iki şoför ile 3 işçi hafif yaralı halde kurtuldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından başsağlığı diledi.
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