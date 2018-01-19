Cinayet kemeri

Kanada'da Brittney Gargol (18), kemerle boğularak öldürüldü. Polis, o kemerin izini sürdü! İlk olarak Gargol'un arkadaşı Cheyenne Rose Antoine'yi (21) gözaltına aldı. Antoine'yi, Facebook'ta yayınlanan Gargol'la birlikte yaptığıözçekim ele verdi. Belindeki kemerle cinayette kullanılan kemerin tıpa tıp aynı olması, cinayeti itiraf ettirdi. Mahkeme arkadaş katiline, 7 yıl ceza verdi.
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