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kemeri

Cinayet kemeri
Kanada'da Brittney Gargol (18), kemerle boğularak öldürüldü. Polis, o kemerin izini sürdü! İlk olarak Gargol'un arkadaşı Cheyenne Rose Antoine'yi (21) gözaltına aldı. Antoine'yi, Facebook'ta yayınlanan Gargol'la birlikte yaptığı özçekim ele verdi. Belindeki kemerle te kullanılan kemerin tıpa tıp aynı olması, cinayeti itiraf ettirdi. Mahkeme arkadaş katiline, 7 yıl ceza verdi.
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