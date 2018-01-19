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'den küstah açıklama!

'nin operasyonu terör destekçilerini çıldırttı. Sözcüsü Stefan Dujarric, Türkiye’nin Afrin'e yönelik operasyon hazırlığının endişe yarattığını söyledi.

BMden küstah açıklama!
Birleşmiş Milletler () Sözcüsü Stefan Dujarric, 'nin 'e yönelik operasyon hazırlığının endişe yarattığını söyledi. Stefan Dujarric, Bölgede gerilimin tırmandırılmasından kaçınılması gerektiğini vurguladı. Dujarric, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyon hazırlığının, 'ye yollanan insani yardımların durmasına yada aksamasına yol açacağından endişe duyduklarını söyledi.

Durajjic, BM yetkililerinin Türk yetkililerle görüşmeyi sürdürdüklerini, Genel Sekreter Antomio Guterss'in endişelerinin kendilerine iletildiğini duyurdu.
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  • 19 Ocak 2018, Cuma 21:43
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