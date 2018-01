Başkanı Donald Trump 'ın (71) eski defterleri açıldı. Porno dünyasındamahlasıyla bilinen Stephanie Clifford , Trump'ın ipliğini ortaya çıkartı. Clifford'un In Touch Weekly dergisine 2011'de röportaj verdiği, ancak dava açılması tehdidi üzerine bunun yayımlanmadığı vurgulandı. In Touch Weekly dergisine göre; Stephanie Clifford, Trump'ın yatak sırlarını anlattı. Hatta yalan makinesinde test edilen porno yıldızının, tamamen doğruları söylediği anlaşıldı. Röportaja göre; Stephanie Clifford, Trump'ın yaşına uygun bir performans gösterdiğini anlattı. O sırada yeni çocuğu olan Trump ile defalarca görüştüğünü ve korunmasız bir şekilde birlikte olduklarını belirten porno yıldızı, 2006'da başlayan ilişkinin 2010'a kadar sürdüğünü vurguladı. Clifford röportajda, Trump'ın kendisini kızı Ivanka'ya benzettiğini de açıkladı. Hatta "Kızı gibi zeki ve güzel olduğumu söyledi" ifadesini de kullandı.Ayrıca Trump'ın ekibi başkanlık seçim lerinden bir ay önce Clifford'a sus payı olarak 130 bin dolar ödedi. Seçim ekibinde yer alan Michael Cohen'in açıklamalarına yer verilen haberde, Trump'ın 2006'da porno yıldızıyla ilişkiye girdiği ve şu anki eşi Melanie ile evliyken yaşadığı bu olayın ortaya çıkmaması için ödeme yaptırdığı vurgulandı. Bu kriz gündemi sallarken, First Lady Melania Trump da düğmeye bastı. Bayan Trump'ın boşanma kararı aldığı açıklandı. Bu arada Trump, Twitter hesabından 'yalan haber ödüllerinin kazananlarını' açıkladı.Başkanı Trump'ın yalan haber listesine ilk tepki Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'dan geldi. Twitter'dan "Yakın dönemin en vahim yalan haberi Trump'ın ödül listesinde yok" ifadesini kullanan Assange şunları söyledi: "