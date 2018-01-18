Y'ilan' dünya

İsviçre Federal Demiryolları (SBB), terör örgütü PKK'nın reklamlarına izin verdi. Ancak aynı hassasiyetiTürk toplumu içingöstermedi. Demiryolu, gurbetçilerin terör kurbanlarına dikkati çeken ilan talebini geri çevirdi. O ilanlarda, geçtiğimiz yıl terör örgütü PKK tarafından katledilen Aybüke öğretmenin resminin de bulunduğu öğrenildi. İsviçre'deki gurbetçiler de kuruma tepki gösterdi.
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