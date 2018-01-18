Turump gibi!

Yazar Michael Wolff, bir kitap yazdı. Trump’ın akli dengesinin yerinde olmadığını anlattı. Bunun üzerine Trump kendi isteğiyle muayeneye alındı. 30 zihinsel sorunun 30’unu doğru yanıtladı. Ne şeker ne de kolesterolü vardı. Hatta doktoru şu yorumu yaptı: "Daha az hamburger yemesi halinde 200 yaşına kadar yaşar."
DonaldTrump, tüm anketleri yanılttı. Seçimlerden ABD'nin yeni başkanı olarak çıktı. 45. başkan olarak Beyaz Saray'daki koltuğu kaptı. Ancak Trump ile ailesi hakkında tartışmalar hep gündemde kaldı. Son olarak Michael Wolff adlı ABD'li yazar bir kitap yazdı. "Ateş ve Öfke" adlı kitapta Trump'ın akli ve fiziki sağlığının yerinde olmadığını anlattı. Hatta dengesiz davranıp ne konuştuğunu bile anlamadığını vurguladı. İşte bu gelişmelerden sonraTrump, Beyaz Saray doktoru RonnyJackson'ın kapısını çaldı. İddiaları çürütmek için kendisini muayene etmesini isteyip düğmeye bastı.
TAM TAMINA 108 KİLOYMUŞ Jackson, Başkan Trump'ı hem fiziksel hem de zeka testlerine aldı. Ve Jackson, Trump'un raporlarıyla ilgili bir basın toplantısı yaptı. Trump'ın akıl ve fiziksel sağlığının yerinde olduğunu belirterek, "Bilişsel ve nörolojik fonksiyonları bakımından endişe edilecek bir şey yok" ifadesini kullandı. Trump'ın daha az hamburger yemesi halinde 200 yaşına kadar yaşayabileceğini vurguladı. Jackson Trump'a Alzheimer ile bunama testi yapıldığını açıkladı. ABD Başkanı'nın 30 sorunun 30'una da doğru cevap verdiğini anlattı. Ancak muayenede Trump'ın kan basıncı, kolesterolü, kan şekeri, kalp hızı ve ağırlığı ile ilgili testlerden spesifik sonuçlar duyurulmadı. Bu arada Trump'ın 108 kilogram ile normalin üzerinde olduğu belirtildi. Ancak sosyal medyakullanıcılarına göre Trump aslında108'den daha kiloluydu.
CNNMUHABİRİNİKOVDU
Trump, dün Beyaz Saray'da Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile bir araya geldi. Bu sırada CNN muhabiri Jim Acosta Trump'a, göçmenlerle ilgili olarak, "Daha çok Norveç vatandaşı ABD'ye gelsin" sözlerinin doğru olup olmadığını sordu. Trump da bu soruya, "Ben onların her yerden gelmesini istiyorum, her yerden" diyerek karşılık verdi. Acosta, yeni bir soru sormak için atıldığı sırada Trump araya girdi ve parmağıyla Acosta'yı göstererek "Dışarı!" dedi.
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