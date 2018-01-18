Kazakistan'ın kuzeybatı bölgesindeki Aktöbe'de bir yolcu otobüsü hareket halindeyken yandı. İlk belirlemelere göre kazada 52 yolcu feci bir şekilde yanarak can verdi.

SEYİR HALİNDEYKEN YANGIN ÇIKTI

Kazakistan İçişleri Bakanlığı Olağanüstü Durumlar Komitesi Temsilcisi Ruslan İmankulov, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeki yolcu otobüsünde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktığını belirtti.

57 KİŞİDEN 52'Sİ YANARAK ÖLDÜ

İmankulov, "Otobüste 55 yolcu ve 2 şoför bulunuyordu. 5 yolcu yaralı kurtarıldı. Diğerleri yaşamını yitirdi." dedi.

HEPSİ ÖZBEKİSTAN VATANDAŞI

Kazinform haber ajansı, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildiğini, yolcuların hepsinin Özbekistan vatandaşı olduğunu duyurdu.