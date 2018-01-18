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fiyaskosu

’de görevli ajanlarının isim listesini veren ve 20’sinin infazına neden olan Jerry Chun Lee tutuklandı... Lee, en güvenilen CIA ajanlarından biriydi

CIA fiyaskosu
Çin'de 2 yılda 20'ye yakın muhbiri ifşa oldu. İddialara göre 10'u infaz edildi, 10'u da tutuklandı. CIA, bir köstebeğin olduğunu anladı ve operasyon başladı. 3 ay süren operasyonlar sonucu, A BD vatandaşı ve eski CIA ajanı hayatını devam ettirdiği 'dan pazartesi günü 'a uçtu, ancak JFK Havaalanı'nda yakalandı. 1982-86 arası ABD ordusunda görev yapan Jerry Chun Shing Lee, 1994'te girdiği, 13 yıl çalıştığı CIA'de en gizli bilgilere erişim yetkisi elde etti ve pek çok gizli anlaşmaya imza attı. 2007'de CIA'den ayrılıp Hong Kong'a giden Jerry Chun Shing Lee (nam-ı diğer Zhen Çeng Li), 'deki Amerikan casuslarıyla ilgili bilgileri 2010'dan itibaren Pekin'le paylaşmaya başladı. CIA'e, Lee'nin ölüm cezasıyla yargılanacağını iddia etti.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Zafer Zafer

İş ABD menfaatleri oldumu hainlerini idamla yargılar ama bizim kendi hanilerimizin tutuklanmasına bile Özgür denilen ( her ne demekse) Batı Dünya'sı karşı çıkar

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 18.01.2018 08:12
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