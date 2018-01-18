CIA fiyaskosu

Çin'de 2 yılda 20'ye yakın CIA muhbiri ifşa oldu. İddialara göre 10'u infaz edildi, 10'u da tutuklandı. CIA, bir köstebeğin olduğunu anladı ve operasyon başladı. 3 ay süren operasyonlar sonucu, A BD vatandaşı ve eski CIA ajanı Jerry Chun Shing Lee hayatını devam ettirdiği Hong Kong'dan pazartesi günü New York'a uçtu, ancak JFK Havaalanı'nda yakalandı. 1982-86 arası ABD ordusunda görev yapan Jerry Chun Shing Lee, 1994'te girdiği, 13 yıl çalıştığı CIA'de en gizli bilgilere erişim yetkisi elde etti ve pek çok gizli anlaşmaya imza attı. 2007'de CIA'den ayrılıp Hong Kong'a giden Jerry Chun Shing Lee (nam-ı diğer Zhen Çeng Li), Çin'deki Amerikan casuslarıyla ilgili bilgileri 2010'dan itibaren Pekin'le paylaşmaya başladı. CIA'e, Lee'nin ölüm cezasıyla yargılanacağını iddia etti.
kalan karakter 1000
İş ABD menfaatleri oldumu hainlerini idamla yargılar ama bizim kendi hanilerimizin tutuklanmasına bile Özgür denilen ( her ne demekse) Batı Dünya'sı karşı çıkar
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.