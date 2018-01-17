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'Zuhal'e bak

Filipin asıllı , güzeli seçildi. Irkçıların hedefi haline geldi. Yeni Kraliçe’ye en büyük desteği ise devlet bakanı olan Zuhal Demir verdi! Ancak Demir, aynı hassasiyeti dayak yiyen, köpekli saldırıya uğrayan Türkler için göstermemişti!

Zuhale bak
Batı yine ırkçılığın karanlık kuyusuna battı. Bu kez bir Asyalı hedef alındı. güzeli seçilen Filipin kökenli hakkında linç kampanyası başlatıldı. Irkçılar, "Gitsin kendi ülkesinde tacı taksın" diyerek Pua'ya saldırdı. Belçikalı siyasiler ise Pua'ya sahip çıktı. Onlar arasında devlet bakanı Zuhal Demir de vardı. Demir, yeni kraliçeye yapılan saldırının insan haklarına aykırı olduğunu anlattı. Kendisine hem bir kadın hem de bir siyasi olarak destek vereceğini vurguladı. "Filipin kökenli birinin Belçika güzeli seçilmesi, iyi bir haber. Flaman bölgesinin açık bir toplum olduğunu ispatlıyor" şeklinde bir mesaj yayınladı. Ancak aynı Zuhal Demir, ülkede yıllardır ırkçı saldırılara maruz kalan başta Türkler olmak üzere Müslümanlar'la ilgili saldırılara ses çıkarmadı. Hatta bizzat terör örgütü PKK'nın toplantılarına katıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin başörtüsünün yasaklanmasını savunan skandal kararına destek verdiğini açıkladı.


İKİ YÜZLÜLÜK...
Filipinli güzel için insan haklarından bahseden Demir, Türk vatandaşlığından çıktığını açıkladı. Bu Avrupa'nın iki yüzlü tavrını bir kez daha kanıtladı. Öte yandan Angelina Flor Pua, sosyal paylaşım sitesinde kendisi hakkında yapılan ırkçı sataşmalara daha fazla kayıtsız kalamadı. "Benim hakkımda çok kötü şeylerin söylendiğini biliyorum ancak bu benim işimi yapmama ve hayallerimi gerçekleştirmeme engel olamaz" açıklamasını yaptı.


'HAV'RUPA'YA SES YOK
Zuhal Demir, Filipinli güzele destek verdi. Ancak Avrupa'nın orta yerinde, Hollandalı polislerin köpekli saldırısına maruz kalan Türkler'le ilgilenmedi!
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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