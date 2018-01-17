California'da özel bir okulda müdür olan David Allen Turpin ile eşi Louise Anna, 13 çocuğa işkence yaptıkları iddiasıyla yakalandı. İhbar üzerine evde karanlıkta yatağa zincirlenmiş ve aç bırakılmış 13 çocuk kurtarıldı. Evden kaçan tutsak bir kız, bulduğu telefonla olayı ihbar etti. Bunun üzerine evdeki aramada çocuklar pislik içinde bulundu. Polis, bazı çocukları yataklara asma kilitler ve zincirlerle bağlanmış bir şekilde ve kötü kokular eşliğinde bulduğunu belirtti. Bütün çocukların bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi. İşkenceci çiftin komşuları "Onlar hakkında hiç bir şey bilmiyoruz.Ne ziyarete giderlerdi, ne deziyaretçileri gelirdi. Sadece bazen dışarı çıkıp market alışverişi yaparlardı" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.