O da pahalı

Dünyanın en lüks hapishanesine dönüşen Riyad’daki Ritz Carlton Oteli, 14 Şubat’tan itibaren rezervasyon almaya başladı. En fazla talebi ise Prens El Velid’in odası aldı! Fiyatlar 300 dolardan, 650 dolara fırladı
Suudi Arabistan'da geçen Kasım ayında yapılan yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan onlarca prens ve bakanın tutulduğu lüks otelin, yeniden müşterilerine hizmet vermeye başlayacağı açıklandı. 200'den fazla prens ve bakan, başkent Riyad'daki Ritz-Carlton Oteli'nde tutuluyordu. 4 Kasım'da prens ve bakanlar, gözaltında tutulmak üzere otele getirildiğinde, oteldeki müşteriler başka otellere aktarılmıştı. Tutuklulardan bazıları, astronomik maddi cezalarla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında serveti 17 milyar doları aşan ve dünyanın en zenginlerinden olan Prens El Velid bin Talal da tutuklanmıştı. 6 milyar dolar ödemeyi kabul etmeyen El Velid, otelden çıkarılarak bir hapishaneye gönderildi.
İSRAİLLİLER SIRADA
Ritz-Carlton sözcüsü, otelin şubat ayı ortasından itibaren rezervasyon kabul edeceğini açıkladı. Bunun üzerine talep patlaması yaşandı. İsrailli turistlerin bile rezervasyon yakalamaya çalıştığı öğrenildi. Bir otel yetkilisi en ucuz odanın bir gecelik fiyatının ise 650 dolar olacağını açıkladı. Suudi Arabistan'daki operasyondan önce otelde 300 dolara bile oda bulunuyordu.
Prens El Velid bin Talal hapse gönderildi. 4. eşi Amira'nın hala gözaltında olduğu iddia edildi.
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