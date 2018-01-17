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Dünyanın 5. büyüğü

Dünyanın 5. büyüğü
Dünyanın en büyük beşinci ı ülkesi Lesotho'da bulundu. Letseng maden ocağından çıkartılan 910 karatlık elmasın değerinin 40 milyon dolar olduğu açıklandı. Elması bulan şirket, 2 golf topu büyüklüğündeki 'D renkli' elmasın 'istisnai kalitede' olduğunu açıkladı. Gem Diamonds'ın Başkanı Clifford Elphick, 2006 yılından bu yana sahip oldukları Letseng maden ocağının çok özel bir yer olduğunu söyledi. Elphick, "Madenimizden çıkarttığımız bu son elmas dünyada bugüne kadar çıkartılmış en büyük beşinci elmas olma özelliğine sahip. Madenimizden 2006 yılında 603 karatlık, 2015 yılında ise 357 karatlık başka bir elmas çıkarttık" ifadelerini kullandı.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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