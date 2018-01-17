Dünyanın 5. büyüğü

Dünyanın en büyük beşinci elması Afrika ülkesi Lesotho'da bulundu. Letseng maden ocağından çıkartılan 910 karatlık elmasın değerinin 40 milyon dolar olduğu açıklandı. Elması bulan şirket, 2 golf topu büyüklüğündeki 'D renkli' elmasın 'istisnai kalitede' olduğunu açıkladı. Gem Diamonds'ın Başkanı Clifford Elphick, 2006 yılından bu yana sahip oldukları Letseng maden ocağının çok özel bir yer olduğunu söyledi. Elphick, "Madenimizdençıkarttığımız bu son elmasdünyada bugüne kadarçıkartılmış en büyük beşincielmas olma özelliğine sahip.Madenimizden 2006 yılında603 karatlık, 2015 yılında ise357 karatlık başka bir elmasçıkarttık" ifadelerini kullandı.
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