ABD bölünüyor!

USA Today gazetesinin haberine göre, Amerikan anayasasının 4. maddesinin 3. fıkrasını temel göstererek bağımsızlık başvurusunda bulunan girişimin kurucusu Paul Preston, yaptığı basın açıklamasında "Yasal mercilerle birlikte bu sürecin nasıl işleyeceğini tartışıyoruz. Kendimizi yönetme hakkını kazanmadan önce taleplerimizi ve gerekçelerimizi halka anlatmak için mitingler düzenlememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Preston, "ABD'den değil, sadece Kaliforniya'dan ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.
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sizce ruslar Californiayi yaktigindan sonra, bölebileceklermi? abd den? pardon ex abd, gelecekte Amerikan Bölünmüs Devletleri XD..
yukardaki haber gerceklesecek ancak bolunme kalifornayadan olmuyacak bolunme yeri bilmiyenleri sasirtacak
ETME BULMA DÜNYASI. ABD DAHA BETER OLACAK TÜM EYALETLER AYRI BİR DEVLET OLACAK
ABD yaptıklarının cezasını çeker bölünür, İnşallah.
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