 ;
Yol Durumu
  1. Almanya'dan Türkiye çarkı
  2. Tutukevi!

bölünüyor!

bölünme iddiaları ile çalkalanıyor. Ülkenin en büyük eyaletlerinden biri olan Kaliforniya'da bir grup ayrılık yanlısı "Yeni Kaliforniya" adıyla bir eyalet kurarak bağımsızlığını ilan etti.

ABD bölünüyor!

USA Today gazetesinin haberine göre, Amerikan anayasasının 4. maddesinin 3. fıkrasını temel göstererek bağımsızlık başvurusunda bulunan girişimin kurucusu Paul Preston, yaptığı basın açıklamasında "Yasal mercilerle birlikte bu sürecin nasıl işleyeceğini tartışıyoruz. Kendimizi yönetme hakkını kazanmadan önce taleplerimizi ve gerekçelerimizi halka anlatmak için mitingler düzenlememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Preston, "ABD'den değil, sadece Kaliforniya'dan ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.
Etiketler:
  • 17 Ocak 2018, Çarşamba 15:25
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)
Dulqarnein Dulqarnein

sizce ruslar Californiayi yaktigindan sonra, bölebileceklermi? abd den? pardon ex abd, gelecekte Amerikan Bölünmüs Devletleri XD..

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 17.01.2018 17:22
ozgur ozgur

yukardaki haber gerceklesecek ancak bolunme kalifornayadan olmuyacak bolunme yeri bilmiyenleri sasirtacak

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 17.01.2018 16:20
TC TC

ETME BULMA DÜNYASI. ABD DAHA BETER OLACAK TÜM EYALETLER AYRI BİR DEVLET OLACAK

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 17.01.2018 16:17
Ahmet Ahmet

ABD yaptıklarının cezasını çeker bölünür, İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 17.01.2018 15:34
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar