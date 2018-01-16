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Piss !

Avrupa’daki yabancı düşmanlığı podyuma çıktı. Filipin asıllı Angeline Flor Pua ’nın en güzel kızı seçilince ırkçılar çıldırdı. Yeni kraliçe hakkında karalama kampanyası başlatıldı. “Git kendi ülkende tacı tak” yorumları yapıldı

Piss Belçika!
Batı, demokrasi kelimesini ağzından düşürmedi. Ancak Batı'nın iz bıraktığı her yer saldırı ve acıyla özdeşleşti. Avrupa, ırkçı saldırıların merkezi haline geldi. Hem etnik hem de dini saldırıların ardı arkası kesilmedi. Son 6 yılda Avrupa'daki Türkler'e yönelik 755 yabancı düşmanlığı içerikli saldırı düzenlendi. Ancak bu kez farklı bir Asyalı hedef seçildi. " Güzeli" seçilen Filipin asıllı Angeline Flor Pua, ülkedeki faşistlerin yeni hedefi haline geldi. Faşistler sosyal medyada yeni kraliçe için akıllara durgunluk veren kampanyalar gerçekleştirdi.

BÜTÜN ASYALILAR BÜYÜK PANİKTE...
Belçikalı ırkçılar, "Git kendi ülkende mankenlik yap. O tacı hak etmiyorsun" şeklinde mesajlar gönderdi. Filipinli güzelin arkadaşlarından da kendisine tepkiler gitti. Hatta genç kadının tacı bırakması için baskıya zorlandığı kaydedildi. Filipinli güzel ise dün bir açıklama yapıp hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Angeline Flor Pua, "Bunu asla beklemiyordum. Çok üzgünüm. Amacım ülkede birleştirici bir görev üstlenmek" dedi. Bu arada Pua'ya yönelik saldırı ülkede yaşayan diğer Asyalılar'ı da panikletti. Başta başkent olmak üzere ülke genelindeki göçmenler can güvenliklerinin olmadığını belirtti. Bunun yanı sıra ülkede yaşayan gurbetçilerimiz de sık sık ırkçı saldırıların hedefi haline geldi. Zira geçtiğimiz yıl Anvers kentinde Belçikalı ırkçılar bölgede yaşayan Türkler'e saldırı düzenlemişti.


Pua'ya yönelik eleştiriler, sağcı N-VA Başkanı Bart De Wever'in yalancılığını da gözler önüne serdi. Zira Wever 2015'de, "Yalnız Müslümanlar ırkçılıktan şikayetçi. Henüz ırkçılık mağduru bir Asyalı'ya rastlamadım" demişti.
Belçika'nın yeni güzeli seçilen Pua, ırkçıların hedefi haline geldi. Bunun üzerine genç kızın yakın koruma istediği belirtildi. Kraliçe'nin ailesinin de baskı gördüğü kaydedildi.
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