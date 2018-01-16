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  1. Piss Belçika!

Ha Kongo ha

, ’nın güvenlik seviyesini yükseltti. İç savaşın yaşandığı ve her gün onlarca kişinin öldüğü Kongo ile aynı kategoriye konan İngilizler bu duruma isyan etti...

Ha Kongo ha İngiltere
ABD Başkanı , sudan sebepleri bahane gösterip Kraliçe II. Elizabeth'in davetini reddetti. Şimdi de iki ülke arasında yeni bir kriz daha patlak verdi. Amerika, 'nın güvenlik seviyesini birinci dereceden ikiye indirdi. Böylece İngiltere, Kongo ve Zimbabwe gibi ülkelerin de bulunduğu ikinci kategoriye düşürüldü. , kendi vatandaşlarına Büyük Britanya yolculuğu için "Büyük terör tehlikesi var; yüksek derecede güvenlik riski bulunuyor" uyarısı yaptı.


Bu gelişme sonrası İngiliz basını Trump'ın "B.k çukuru" olarak adlandırdığı ülkelerle kendilerini bir tutmasının skandal olduğunu yazdı. İngiliz gazeteleri, Kongo'da her gün yaşanan vahşet görüntüleri ile sokaklarından manzaraları karşılaştırdı. İngiliz kamuoyu da ABD'nin bu tavrını diplomatik nezaketsizlik olarak yorumladı. Bu arada ABD'nin 4 aşamalı güvenlik çizelgesinde ABD kadar güvenli ülkeler ilk kategoride bulunuyor. Sadece Libya ve İran'ın yer aldığı 4'üncü kategoriye ise yolculuklar kesinlikle ölümcül olarak yorumlanıyor.


EVSİZLER BURAYA GELİN
ABD'nin başkenti Washington DC'deki Trump Uluslararası Hotel, önceki gece ilginç bir protestoya sahne oldu. Bir grup protestocu, Haiti, El Salvador ve Afrika ülkelerine "Bu b.k çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz?" diyen ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki otelini hedef aldı. Otelin ön cephesine projektörle "Burası b.k çukuru" ve "Evsizseniz buraya gelin" gibi cümleler yazıldı. Göstericiler bu mesajı 40 dakika boyunca otelin duvarına yansıttı.
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