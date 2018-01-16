Ha Kongo ha İngiltere

Bu gelişme sonrası İngiliz basını Trump'ın "B.k çukuru" olarak adlandırdığı ülkelerle kendilerini bir tutmasının skandal olduğunu yazdı. İngiliz gazeteleri, Kongo'da her gün yaşanan vahşet görüntüleri ile Londra sokaklarından manzaraları karşılaştırdı. İngiliz kamuoyu da ABD'nin bu tavrını diplomatik nezaketsizlik olarak yorumladı. Bu arada ABD'nin 4 aşamalı güvenlik çizelgesinde ABD kadar güvenli ülkeler ilk kategoride bulunuyor. Sadece Libya ve İran'ın yer aldığı 4'üncü kategoriye ise yolculuklar kesinlikle ölümcül olarak yorumlanıyor.
EVSİZLER BURAYA GELİN
ABD'nin başkenti Washington DC'deki Trump Uluslararası Hotel, önceki gece ilginç bir protestoya sahne oldu. Bir grup protestocu, Haiti, El Salvador ve Afrika ülkelerine "Bu b.k çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz?" diyen ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki otelini hedef aldı. Otelin ön cephesine projektörle "Burası b.k çukuru" ve "Evsizseniz buraya gelin" gibi cümleler yazıldı. Göstericiler bu mesajı 40 dakika boyunca otelin duvarına yansıttı.
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