Borsa çöktü

Cakarta'daki EndonezyaBorsa'sının bulunduğu binanın asma katı çöktü. İlk belirlemeler göre 78 kişi yaralandı. Polis, çökmenin bombalı bir saldırıdan dolayı olmadığını açıkladı. Ayrıca binadaki çalışanların tahliye edildiği bildirildi. JSX Sözcüsü Rheza Andhika, borsa işlemlerine, olaydan dolayı kısa süreli ara verildiğini açıkladı. Bu arada şirket çalışanlarının çoğunluğunun yemek arası nedeniyle bina dışında olmasının büyük bir faciayı önlediği vurgulandı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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