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Amerikan kabusu

California’da sel ve toprak kayması nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi toprak altında kaldı. Eyaletteki 16 noktadaki yangın da 4 kişinin ölümüne neden oldu...

Amerikan kabusu
Amerika'nın en güzel eyaletlerinden biri olan California'da hayatta kalmak mucize gibi... Eyaletin birçok noktasındaki yoğun yağışlar, sel ve toprak kaymasına neden oldu. 'in bölgesinde yüzlerce ev toprak altında kaldı. Yetkililer, toprak altından 18 cesedin çıkartıldığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 25 kişinin ise toprağın derinliklerinde yaşam savaşı verdiği belirtildi.


Santa Barbara Polisi, halktan, kayıp olan kişilerle ilgili bildiklerini paylaşmalarını istedi. Los Angeles'ın kuzeyinde bulunan Montecito bölgesinin 9 bin sakinine evlerini tahliye etme çağrısında bulunuldu. Eyaletin bir tarafı sel felaketiyle boğuşurken, farklı bir bölgesi yangına teslim oldu. San Diego'ya kadar geniş bir alanı etkileyen yangında 4 kişi hayatını kaybetti. 27 Aralık'ta 3 ay süren yangını kontrol altına alan yetkililer, yeni yangın nedeniyle büyük panik içinde. Komşu eyaletlerden yardım talebinde bulunuldu.


SAN DİEGO
Yangınlar nedeniyle 40 bin kişi bölgeden tahliye edildi. San Diego polisi, bölgede binaların kullanılamaz hale geldiğini belirtti.
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