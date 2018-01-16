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'de siviller göçe başladı

Türkiye'nin /'ya olası askeri harekatı öncesinde gerginliğin arttığı 'de, siviller küçük gruplar halinde göçe başladı.

Afrinde siviller göçe başladı

'nin Türkiye sınırındaki ilçesinde, Türkiye'nin terör örgütü /'ya yönelik olası askeri harekatı, ilçede gerilimin artmasına neden olurken bazı siviller ilçeden ayrılıyor.

AA muhabirinin Afrin merkezindeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre, yanlarına az sayıda eşya alabilen aileler, akşam saatlerine doğru araçlarıyla ilçeyi terk etmeye başladı. Onlarca aracın rejiminin kontrolündeki Halep kent merkezinin kuzeyine yöneldiği görüldü.

Yerel kaynaklar, sokaktaki hareketlilik ve ticari hayatın yavaşladığını, ilçede Türkiye'nin terör örgütü hedeflerine yönelik başlatması beklenen askeri harekat nedeniyle büyük gerilimin hakim olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı , Türkiye sınırındaki ilçeyi işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik harekatın her an başlayabileceğini açıklamıştı.
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  • 16 Ocak 2018, Salı 21:59
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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t&#252;rk türk

ALLAH devletimizin ordumuzun yardımcısı olsun AMİN :

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 16.01.2018 22:12
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