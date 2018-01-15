Son Osmanlı!

Kanada tarihinde ilk kez bir Türk, üstün hizmetlerde bulunanlara verilen en büyük ödül olan "Kanada Şeref Madalyası (Order of Canada)" ile ödüllendirildi. Niagara-On- The-Lake kasabasından yaşayan Dr. Fuad Şahin (95), ülkedeki Müslüman ve Türk toplumuna yaptığı katkılardan dolayı ödüle layık görüldü. Kraliçe II. Elizabeth'i temsilen görev yapan Kanada Genel Valisi Julie Payette'nin ofisinden arandığını anlatan Şahin, "Bugüne kadaryaptıklarımdan bahsederekbana bu ödülü vermekistediklerini söylediler.Bunun için 24 Ocak'taOttawa'da yapılacaktörene davet ettiler"dedi. Şahin, Kanada'yageldikleri 1958 yılındanitibaren İslami kurallaragöre yaşamaya çalıştıklarınıbelirterek, "Niagara'yaayak bastığımızda sadecebir Müslüman aile vardı.Bizim ev geniş olduğuiçin Cuma ve bayramnamazlarını burada kılardık.Bayram sabahları NiagaraNehri kıyısına eşim veçocuklarla sofralar kurar,gelen Müslümanlar'labayram ederdik. SonraMüslümanlar gelmeyebaşladı. Burada bircami açtık. İlerleyenyıllarda ülke genelindekiMüslümanlar'ın dernek vevakıflar kurarak organizeolmalarını sağladık" dedi.Dr. Şahin, daha önce dearalarında Ontario EyaletŞeref Madalyası'nın dabulunduğu birçok ödülelayık görülmüştü.
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