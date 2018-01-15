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Son Osmanlı!

Osmanlı İmparatorluğu’nun Cezayir’deki subaylarından Salih’in oğlu Dr. , “ ” ile ödüllendirildi

Son Osmanlı!
tarihinde ilk kez bir Türk, üstün hizmetlerde bulunanlara verilen en büyük ödül olan "Kanada (Order of Canada)" ile ödüllendirildi. Niagara-On- The-Lake kasabasından yaşayan Dr. (95), ülkedeki Müslüman ve Türk toplumuna yaptığı katkılardan dolayı ödüle layık görüldü. Kraliçe II. Elizabeth'i temsilen görev yapan Kanada Genel Valisi Julie Payette'nin ofisinden arandığını anlatan Şahin, "Bugüne kadar yaptıklarımdan bahsederek bana bu ödülü vermek istediklerini söylediler. Bunun için 24 Ocak'ta Ottawa'da yapılacak törene davet ettiler" dedi. Şahin, Kanada'ya geldikleri 1958 yılından itibaren İslami kurallara göre yaşamaya çalıştıklarını belirterek, "Niagara'ya ayak bastığımızda sadece bir Müslüman aile vardı. Bizim ev geniş olduğu için Cuma ve bayram namazlarını burada kılardık. Bayram sabahları Niagara Nehri kıyısına eşim ve çocuklarla sofralar kurar, gelen Müslümanlar'la bayram ederdik. Sonra Müslümanlar gelmeye başladı. Burada bir cami açtık. İlerleyen yıllarda ülke genelindeki Müslümanlar'ın dernek ve vakıflar kurarak organize olmalarını sağladık" dedi. Dr. Şahin, daha önce de aralarında Ontario Eyalet Şeref Madalyası'nın da bulunduğu birçok ödüle layık görülmüştü.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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