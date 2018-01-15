Şeyh Abdullah alıkonuldu

Körfez'de büyük kriz çıkartacak bir gelişme yaşandı. Katar'da iktidardaki Al Sani ailesindenŞeyh Abdullah bin Ali'nin, Birleşik ArapEmirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de alıkonulduğu iddia edildi. Şeyh Abdullah, video kaydında Abu Dabi Veliahtı Şeyh Muhammedbin Zayid tarafından misafir edildikten sonraalıkonulduğunu öne sürdü. Abdullah, "Şu andan sonra bir şey olması halinde tüm sorumluluk Şeyh Muhammed'e aittir" diye konuştu. Video kaydının ya da alıkonulmanın zamanına ilişkin bilgi verilmedi. Abdullah, geçen ağustos ayında Suudi Arabistan ile Katar arasındaki hac krizinde ara bulucu rolüyle gündeme gelmişti.
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