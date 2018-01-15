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alıkonuldu

Şeyh Abdullah alıkonuldu
Körfez'de büyük kriz çıkartacak bir gelişme yaşandı. Katar'da iktidardaki Al Sani ailesinden Şeyh Abdullah bin Ali'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti 'de alıkonulduğu iddia edildi. , video kaydında Abu Dabi Veliahtı Şeyh Muhammed bin Zayid tarafından misafir edildikten sonra alıkonulduğunu öne sürdü. Abdullah, "Şu andan sonra bir şey olması halinde tüm sorumluluk Şeyh Muhammed'e aittir" diye konuştu. Video kaydının ya da alıkonulmanın zamanına ilişkin bilgi verilmedi. Abdullah, geçen ağustos ayında ile arasındaki hac krizinde ara bulucu rolüyle gündeme gelmişti.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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