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7.1’le sallandı

Peru 7.1’le sallandı
Peru'da Acari eyaletinin 42 km güneybatısında dün yerel saatle 09.19'da 7.1 büyüklüğünde meydana geldi. 2 kişinin öldüğü, 17 kayıp olduğu açıklandı. ABD tarafından tsunami uyarısı yapıldı. Denizin 1 metrenin üzerinde kabarabileceği belirtildi. , deprem ve volkanik patlamaların sıkla gerçekleştiği "Ateş Çemberi" bölgesinde yer alıyor.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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